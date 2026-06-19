Дмитрий Демешин поздравил коллектив Хабаровского территориального центра медицины катастроф с Днем медработника

В преддверии Дня медицинского работника губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин посетил Хабаровский территориальный центр медицины катастроф. Глава региона поздравил коллектив с профессиональным праздником. «Здесь работает всего 25 специалистов — настоящих героев, которые каждый день спасают жизни в сложных условиях. За 36 лет работы у Центра — 20 тысяч вылетов санавиации, 6 тысяч выездов спецавтотранспорта и больше 55 тысяч спасенных людей. Здесь работают люди особых навыков и особого характера. И мы обязаны сделать так, чтобы свою работу они могли выполнять быстро и качественно», — заявил Дмитрий Демешин. Осмотрев базу центра, глава региона пообещал привести в порядок дорогу, примыкающую к вертолетной площадке, — сейчас она разбита. Также будет оборудован отдельный въезд на территорию Центра медицины катастроф, чтобы автомобилям скорой помощи не приходилось стоять в очередях. Кроме того, планируется решить вопрос с новыми вертолетными площадками в районах края и помочь закупить недостающее оборудование.