Пьяный житель поселка Сокол стрелял из пневматики в женщину

В феврале этого года трое жителей поселка Сокол зашли в подъезд, где жил один из них, и начали скандалить и нецензурно выражаться. На шум вышла соседка и сделала мужчинам замечание. Спустя время, когда приятели спали, один из них, будучи нетрезвым, взял пневматический пистолет и пошел к соседке выяснять отношения. Дверь открыла гостья «обидчицы», которая пострадала от выстрелов хулигана. В это время ее муж отвлек злоумышленника, и тот стал стрелять в него. Фигурант пытался разобраться с мужчиной в подъезде, продолжил погоню на улице, но все выстрелы были мимо цели. 43-летняя пострадавшая получила раны тела и лица, обвиняемый признал вину и раскаялся в содеянном. Уголовное дело направлено в суд.