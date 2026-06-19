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Житель Хабаровского края похитил 50 тысяч рублей у знакомого, пообещав выплатить за него долг

Ранее судимый мужчина из поселка Армань пообещал знакомому выплатить за него долг. Потерпевший перевел злоумышленнику около 50 тысяч рублей, которые тот оставил себе. Возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до 5 лет лишения свободы.

Ранее судимый мужчина из поселка Армань пообещал знакомому выплатить за него долг. Потерпевший перевел злоумышленнику около 50 тысяч рублей, которые тот оставил себе. Возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до 5 лет лишения свободы.