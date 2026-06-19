Объем привлеченных инвестиций в Хабаровском крае вырос почти втрое за пять лет

По итогам прошлого года объем инвестиций, привлеченных в основной капитал на территории региона, достиг 650,4 млрд рублей. Это почти в три раза больше, чем в 2020 году, когда в экономику Хабаровского края было вложено 243,3 млрд рублей. Во многом такому прогрессу способствуют меры, принимаемые властями для улучшения инвестиционного климата. К таким мерам можно отнести предоставление земельных участков инвесторам в аренду на льготных условиях без проведения торгов. Кроме того, в регионе работает Агентство привлечения инвестиций и развития инноваций, которое по принципу «одного окна» сопровождает все крупные инвестиционные проекты. Но главный механизм — преференциальные режимы ТОР и СПВ. За 10 лет, с 2015 по 2025 год, статус резидента территории опережающего развития «Хабаровск» и «Свободного порта Владивосток» получили свыше 150 компаний. В общей сложности они намерены вложить 700 млрд рублей в реализацию своих проектов. Уже вложено в экономику 400 млрд рублей, что помогло создать 70 предприятий и свыше 17,5 тысячи новых рабочих мест.