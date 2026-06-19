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Бузова после травмы потребует компенсацию от рабочих, делавших ремонт в ее ванной

Певица Ольга Бузова заявила, что считает рабочих, выполнявших ремонт в ее ванной комнате, виновными в полученной ею серьезной травме колена. Об этом она сообщила на кастинге танцоров своего шоу.

Певица Ольга Бузова заявила, что считает рабочих, выполнявших ремонт в ее ванной комнате, виновными в полученной ею серьезной травме колена. Об этом она сообщила на кастинге танцоров своего шоу.

Артистка добавила, что при падении плитка раскололась, что, по ее мнению, может свидетельствовать о ненадлежащем качестве выполненных работ.

— После падения плитка разбилась вдребезги. Это вопрос не к моему падению, а к тому, как плитка была установлена. Этим вопросом будем заниматься после того, как я полностью восстановлюсь. Вопрос к тем, кто эту плитку устанавливал, ушиб получен не от падения, — цитирует певицу Telegram-канал Mash.

12 июня Бузова упала в душе и сильно повредила ногу. В итоге ее увезли из дома на скорой помощи. В больнице артистку экстренно прооперировали. Позже она рассказала о самочувствии после операции на ноге. По ее словам, боль не проходила даже после уколов обезболивающих.

17 июня артистка покинула больницу, чтобы выступить в Кремле перед участниками детского конкурса «Лидеры». При этом на сцену Бузову вывезли на инвалидном кресле.