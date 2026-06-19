Бузова после травмы потребует компенсацию от рабочих, делавших ремонт в ее ванной

— После падения плитка разбилась вдребезги. Это вопрос не к моему падению, а к тому, как плитка была установлена. Этим вопросом будем заниматься после того, как я полностью восстановлюсь. Вопрос к тем, кто эту плитку устанавливал, ушиб получен не от падения, — цитирует певицу Telegram-канал Mash.