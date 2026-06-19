В Уфе из-за фольклориады ограничат движение в центре

С 06:00 20 июня до 06:00 27 июня:
ул. Пушкина (от Ленина до Цюрупы) ул. Советская (от Заки Валиди до Пушкина и от Советской площади до дома № 18).
с 24 до 27 июня:
ул. Театральная.
24 июня с 05:00 до 19:00:
ул. Ленина (от Достоевского до Пушкина) ул. Октябрьской революции (от Ленина до Цюрупы) ул. Кирова (от Крупской до Ленина).
25 июня с 00:00 до 18:00:
Парковки Демского парка (напротив ул. Мусы Джалиля, 57) и парка «Волна» (возле ул. Ахметова, 311).
Также изменятся схемы маршрутов общественного транспорта.
Выезды из дворов, расположенных в зоне перекрытий, могут быть заблокированы. Водителям рекомендуют заранее оставить автомобили в другом месте.