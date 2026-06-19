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В Уфе из-за фольклориады ограничат движение в центре

В центре Уфы временно ограничат движение транспорта. Как сообщили в администрации Уфы, это связано с проведением III всероссийской детской фольклориады.

Источник: ГОРОБЗОР.Ру

С 06:00 20 июня до 06:00 27 июня:

ул. Пушкина (от Ленина до Цюрупы) ул. Советская (от Заки Валиди до Пушкина и от Советской площади до дома № 18).

с 24 до 27 июня:

ул. Театральная.

24 июня с 05:00 до 19:00:

ул. Ленина (от Достоевского до Пушкина) ул. Октябрьской революции (от Ленина до Цюрупы) ул. Кирова (от Крупской до Ленина).

25 июня с 00:00 до 18:00:

Парковки Демского парка (напротив ул. Мусы Джалиля, 57) и парка «Волна» (возле ул. Ахметова, 311).

Также изменятся схемы маршрутов общественного транспорта.

Выезды из дворов, расположенных в зоне перекрытий, могут быть заблокированы. Водителям рекомендуют заранее оставить автомобили в другом месте.