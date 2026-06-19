В Ростовской области отец задолжал своим детям больше 2,2 миллиона рублей алиментов

Отец время от времени работал и получал деньги, но алименты не платил. Он тратил все на себя. За это его сначала оштрафовали и назначили 60 часов обязательных работ. Однако выводов он не сделал и продолжал уклоняться. В итоге общая задолженность выросла до 2,2 миллиона рублей.