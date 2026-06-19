Пенсионными клиентами ВТБ стали более 5 млн человек

С начала текущего года свои пенсионные счета в ВТБ открыли более 600 тысяч человек. Общее же число клиентов банка, получающих пенсию на карты и счета финансовой организации, теперь превышает отметку в 5 миллионов человек. Только за первые пять месяцев 2026 года банк зачислил им свыше полутриллиона рублей пенсионных выплат, что на 70% больше, чем за тот же период годом ранее.