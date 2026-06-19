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«Балтика» сыграет против команды из Медиа-лиги, в составе которой есть Баба Яга

Матч состоится в Светлогорске 23 июня.

Источник: Клопс.ru

«Балтика» 23 июня на своей тренировочной базе сыграет с клубом-открытием Медиа-лиги «Альтероном». Поединок начнётся в 18:00. Об этом сообщили в пресс-службе калининградской команды.

Встреча станет первой для балтийцев в рамках подготовки к новому сезону в Российской футбольной Премьер-лиге. Соперник, хоть и считается любительским клубом, в его составе выступают известные игроки: экс-защитник белорусской сборной Михаил Сиваков, капитан национальной команды Афганистана Шариф Мухаммад, бывший футболист ЦСКА Алексей Васильев по прозвищу Баба Яга, обладатель Кубка Армении Павел Деобальд.

В составе москвичей также играют актёр Дмитрий Белоцерковский и экс-игрок сборной России Александр Самедов.

В «Балтику» вернулся тренер Артём Булойчик. Специалист работал в Калининграде с 2022 по 2024 гг.

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