Цифровой ID вместо паспорта: хабаровские отели переходят на новый формат заселения

Для того чтобы воспользоваться сервисом, необходимо зайти в профиль в МАХ и открыть раздел «Цифровой ID». Затем открыть вкладку «Паспорт» и показать сотруднику гостиницы или отеля штрихкод для сканирования, по которому он подтвердит личность гостя. После этого поля в заявлении на регистрацию в гостинице заполнятся автоматически.