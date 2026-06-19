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Цифровой ID вместо паспорта: хабаровские отели переходят на новый формат заселения

К началу 2027 года такую услугу будут предоставлять более 200 гостиниц.

Источник: AmurMedia

Заселиться в гостиницу в Хабаровском крае теперь можно с помощью цифрового ID в мессенджере MAX (12+), не предъявляя паспорт. Для оформления номера гостю достаточно показать электронный идентификатор, сообщают в министерстве туризма края, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.

«Пока отельеры тестируют сервис. Но с 1 сентября 2026 года цифровое заселение станет доступно во всех крупных отелях региона, где насчитывается более 50 номеров. К началу 2027 года более 200 гостиниц и аналогичных средств размещения будут предоставлять гостям эту услугу», — добавили в профильном ведомстве.

Для того чтобы воспользоваться сервисом, необходимо зайти в профиль в МАХ и открыть раздел «Цифровой ID». Затем открыть вкладку «Паспорт» и показать сотруднику гостиницы или отеля штрихкод для сканирования, по которому он подтвердит личность гостя. После этого поля в заявлении на регистрацию в гостинице заполнятся автоматически.

При этом в министерстве уточнили, что пока эксперимент по внедрению цифрового ID развивается, сотрудник отеля вправе попросить у гостя паспорт для уточнения данных.