Цифровой ID вместо паспорта: хабаровские отели переходят на новый формат заселения

Заселиться в гостиницу в Хабаровском крае теперь можно с помощью цифрового ID в мессенджере MAX (12+), не предъявляя паспорт. Для оформления номера гостю достаточно показать электронный идентификатор, сообщают в министерстве туризма края, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«Пока отельеры тестируют сервис. Но с 1 сентября 2026 года цифровое заселение станет доступно во всех крупных отелях региона, где насчитывается более 50 номеров. К началу 2027 года более 200 гостиниц и аналогичных средств размещения будут предоставлять гостям эту услугу», — добавили в профильном ведомстве.
Для того чтобы воспользоваться сервисом, необходимо зайти в профиль в МАХ и открыть раздел «Цифровой ID». Затем открыть вкладку «Паспорт» и показать сотруднику гостиницы или отеля штрихкод для сканирования, по которому он подтвердит личность гостя. После этого поля в заявлении на регистрацию в гостинице заполнятся автоматически.
При этом в министерстве уточнили, что пока эксперимент по внедрению цифрового ID развивается, сотрудник отеля вправе попросить у гостя паспорт для уточнения данных.