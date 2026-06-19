Три ветерана СВО из Хабаровского края выступят на чемпионате «Абилимпикс» в Казани

— IT — это моя профессия, моя стихия. После ранения я понял: чтобы оставаться на плаву, нужно постоянно расти и не бояться конкуренции. Я хочу доказать, что даже после тяжёлого ранения можно оставаться профессионалом высочайшего уровня, — говорит Артём Бельский.