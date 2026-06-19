Три ветерана СВО из Хабаровского края выступят на чемпионате «Абилимпикс» в Казани

С 26 июня по 1 июля в Казани пройдёт чемпионат по профессиональному мастерству «Абилимпикс» для ветеранов и участников специальной военной операции. Хабаровский край на соревнованиях представят три героя. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Мероприятие организовано по поручению Президента РФ Владимира Путина и проводится второй год подряд в рамках национального проекта «Молодёжь и дети». Как отметил заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко, чемпионат помогает бойцам вернуться к мирной жизни и занять достойное место в экономике страны. Участники продемонстрируют навыки по 21 компетенции, а победители получат призы от партнёров и смогут найти работодателей.
Честь Хабаровского края будут защищать три ветерана. Заместитель руководителя филиала фонда «Защитники Отечества» Егор Ахтырский выступит в компетенции «Исполнительское мастерство (вокал)». Он уже стал победителем регионального этапа и готов покорять новые вершины. На чемпионате Егор исполнит песню собственного сочинения, написанную ещё в курсантские годы.
Артём Бельский покажет мастерство в компетенции «Сетевое и системное администрирование».
— IT — это моя профессия, моя стихия. После ранения я понял: чтобы оставаться на плаву, нужно постоянно расти и не бояться конкуренции. Я хочу доказать, что даже после тяжёлого ранения можно оставаться профессионалом высочайшего уровня, — говорит Артём Бельский.
Дмитрий Сытин выступит в компетенции «Оператор беспилотных летательных аппаратов». Его боевой опыт управления дронами теперь поможет проявить себя на профессиональном чемпионате.
Всего соревнования объединят свыше 800 участников со всей страны. Торжественная церемония открытия состоится 26 июня в Международном выставочном центре «Казань Экспо».
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