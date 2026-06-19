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Экс-функционер из «Пари НН» может стать гендиром воронежского «Факела»

Дмитрия Кондратова могут утвердить уже 19 июня.

В списке потенциальных преемником Романа Асхабадзе на посту генерального директора воронежского «Факела» вырисовывается фаворит. Едва экс-функционер объявил об уходе из стана «огнеопасных», как в СМИ появились два вероятных его сменщика Дмитрий Кондратов и Валентин Климко. Затем добавился Гурам Аджоев.

Потом уже Асхабадзе ушел — его контракт истек 15 июня. И вот, как уверяют ряд футбольных пабликов, власти нашего региона сделали выбор в пользу Кондратова, известного по работе на посту председателя совета директоров футбольного клуба «Пари НН» из Нижнего Новгорода.

По неофициальной версии, 36-летний функционер оказался единственным, кто согласился работать у руля клуба с самым скромным бюджетом в РПЛ. Итак, ждем официального назначения.