Экс-функционер из «Пари НН» может стать гендиром воронежского «Факела»

В списке потенциальных преемником Романа Асхабадзе на посту генерального директора воронежского «Факела» вырисовывается фаворит. Едва экс-функционер объявил об уходе из стана «огнеопасных», как в СМИ появились два вероятных его сменщика Дмитрий Кондратов и Валентин Климко. Затем добавился Гурам Аджоев.