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Предприятие в Ужуре оштрафовали на 100 тысяч за ветеринарные нарушения

Часть нарушений была устранена уже в ходе проверки.

Управление Россельхознадзора по Красноярскому краю привлекло АО «Андроновское» к административной ответственности. Штраф составил 100 тысяч рублей.

Плановая проверка предприятия, занимающегося содержанием скота и производством животноводческой продукции, выявила многочисленные нарушения ветеринарных требований. Территория для содержания животных не была огорожена, отсутствовали дезинфекционные площадки для обработки транспорта, площадки для хранения и переработки отходов не соответствовали нормам.

Кроме того, в помещениях для скота не контролировались температура и влажность воздуха. В системе «Хорриот» не полностью внесена информация о животных.

Также проверка производственных объектов и торговых точек выявила нарушения при хранении сливочного масла и реализации мясной продукции (корейки) без даты производства и срока годности на маркировке. Зафиксированы случаи несвоевременного оформления ветеринарных документов в системе «Меркурий».

Предприятию выдано предписание об устранении нарушений. Часть нарушений была устранена уже в ходе проверки.

Ранее мы сообщали, что на рынке в Красноярске обнаружили опасное мясо.