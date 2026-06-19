Предприятие в Ужуре оштрафовали на 100 тысяч за ветеринарные нарушения

Плановая проверка предприятия, занимающегося содержанием скота и производством животноводческой продукции, выявила многочисленные нарушения ветеринарных требований. Территория для содержания животных не была огорожена, отсутствовали дезинфекционные площадки для обработки транспорта, площадки для хранения и переработки отходов не соответствовали нормам.