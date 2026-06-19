Два омских выпускника набрали 100 баллов сразу по двум предметам ЕГЭ

В этом году результаты ЕГЭ в Омске демонстрируют положительную динамику. Всего 27 школьников набрали максимальные 100 баллов по отдельным предметам. Наиболее заметный прогресс зафиксирован по истории: если в прошлом году ни одному выпускнику не удалось достичь высшего результата, то в этом году три школьника из школы № 7 и гимназий № 123 и 146 подтвердили отличный уровень знаний.