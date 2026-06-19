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Трое ветеранов СВО из Хабаровского края едут на «Абилимпикс» в Казань

Чемпионат по профмастерству соберёт более 800 участников со всей страны.

С 26 июня по 1 июля в Казани пройдёт чемпионат по профессиональному мастерству «Абилимпикс» для ветеранов и участников специальной военной операции, — сообщает организатор мероприятия.

Соревнования проводятся по поручению Президента России Владимира Путина и второй год объединяют тех, кто возвращается к мирной жизни и осваивает новые профессии. В 2026 году в чемпионате примут участие более 800 человек из разных регионов страны.

Участникам предстоит показать навыки в 21 основной компетенции, а также попробовать себя в семи демонстрационных направлениях — среди них промышленная робототехника, монтаж радиоэлектронной аппаратуры и нейросетевое искусство. Для конкурсантов предусмотрены также профтестирование, мастер-классы и знакомство с новыми профессиями.

В рамках деловой программы пройдут дискуссии о трудоустройстве, социальной поддержке и реабилитации ветеранов, а также круглые столы и профориентационные мероприятия.

Хабаровский край на чемпионате представят три участника СВО. Все они — подопечные регионального филиала фонда «Защитники Отечества».

Егор Ахтырский выступит в компетенции «Исполнительское мастерство (вокал)». Он уже стал победителем регионального этапа и на федеральной площадке исполнит авторскую песню, написанную в курсантские годы.

Артём Бельский примет участие в компетенции «Сетевое и системное администрирование». Он работает в IT-сфере и после ранения продолжает развиваться в профессии. Сам участник отмечает, что участие в чемпионате для него — возможность проверить себя и доказать, что можно оставаться востребованным специалистом даже после тяжёлого опыта.

Дмитрий Сытин будет соревноваться в компетенции «Оператор беспилотных летательных аппаратов». Его боевой опыт управления дронами стал основой для профессионального развития в гражданской сфере.

Открытие чемпионата состоится 26 июня в концертном зале МВЦ «Казань Экспо». Также участников ждёт культурная и спортивная программа, экскурсии, мастер-классы и консультации по вопросам реабилитации и трудоустройства.

Организаторами выступают Минпросвещения РФ, правительство Татарстана и государственный фонд «Защитники Отечества».