Трое ветеранов СВО из Хабаровского края едут на «Абилимпикс» в Казань

Артём Бельский примет участие в компетенции «Сетевое и системное администрирование». Он работает в IT-сфере и после ранения продолжает развиваться в профессии. Сам участник отмечает, что участие в чемпионате для него — возможность проверить себя и доказать, что можно оставаться востребованным специалистом даже после тяжёлого опыта.