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Саранча ушла от границы Волгоградской области с Казахстаном

Саранчовые вредители не обнаружены в приграничных районах на территории Волгоградской области и.

Саранчовые вредители не обнаружены в приграничных районах на территории Волгоградской области и Казахстана. Такое заключение сделали специалисты двух стран, обследовав Жанибекский район Западно-Казахстанской области и Палласовский район Волгоградской области.

Как уточнили в филиале ФГБУ «Россельхозцентр» по Волгоградской области, на указанных сопредельных территориях был проведен детальный осмотр сельскохозяйственных угодий и пастбищ. Работа проводилась в плановом режиме.

Специалисты отмечают, что совместный мониторинг позволяет оперативно обмениваться информацией, оценивать риски и своевременно предотвращать возможное распространению саранчовых вредителей.

Фото сгенерировано ИИ.

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