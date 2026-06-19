Мать нижегородского «живодера в шинели» заметили с котятами

Мать нижегородца Андрея Петрова, который получил прозвище «живодера в шинели», снова заметили с котятами. По словам зоозащитников, она не должна была проходить в суде как свидетель. Об этом сообщается в сюжете программы «Кстати…».
Напомним, что в прошлом году в квартире на улице Надежды Сусловой обнаружили трупы кошек, собак и фрагменты их тел. В результате было возбуждено уголовное дело. Суд над нижегородцем проходил в закрытом режиме. По результатам заседания мужчину отправили на принудительное лечение.
Мать «живодера в шинели» ранее работала в ННГУ имени Лобачевского. После огласки ситуации вуз не стал продлевать с ней трудовые отношения. Как утверждает женщина, приговор, вынесенный ее сыну, будет обжалован. Она считает, что трупы животных были подкинуты в квартиру: якобы они появились после госпитализации Петрова. Тем временем соседи неоднократно видели нижегородку с пакетами, из которых издавался писк. Они считают, что издевательство над животными продолжается.
Ранее глава администрации Городецкого района Александр Мудров высказался о судебном решении в отношении Андрея Петрова.