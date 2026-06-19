Мать нижегородского «живодера в шинели» заметили с котятами

Мать «живодера в шинели» ранее работала в ННГУ имени Лобачевского. После огласки ситуации вуз не стал продлевать с ней трудовые отношения. Как утверждает женщина, приговор, вынесенный ее сыну, будет обжалован. Она считает, что трупы животных были подкинуты в квартиру: якобы они появились после госпитализации Петрова. Тем временем соседи неоднократно видели нижегородку с пакетами, из которых издавался писк. Они считают, что издевательство над животными продолжается.