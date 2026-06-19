SpaceX предупредила о риске «глобальных помех» на Украине из-за новых ограничений ЕС

Компания SpaceX Илона Маска направила официальное предупреждение властям ЕС. В нем говорится, что планы Брюсселя по ограничению доступа к радиочастотному спектру могут вызвать глобальные помехи и нарушить работу критически важной спутниковой связи, в том числе на территории Украины. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на внутренний документ компании.