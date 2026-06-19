Эксперт назвал признаки износа проводки на даче

Кроме того нужно обращать внимание на возраст проводки и состояние контактных соединений. «Во многих дачных домах до сих пор используются алюминиевые провода, которые проложили несколько десятилетий назад, и они не рассчитаны на современную нагрузку», — подчеркнул Пугачев.