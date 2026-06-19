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В МВД предупредили о мошенническом боте, показывающем заработок

МВД: мошенники стали направлять соискателей в специальный бот.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Мошенники стали направлять соискателей работы в специальный бот, где демонстрируется якобы начисленный заработок за выполнение простых заданий, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

«После выполнения простых заданий мошенники направляют соискателя в специальный бот, где демонстрируется якобы начисленный заработок. На экране появляются “баланс”, “доход” и даже суммы в долларах», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что вывести эти средства не получается — бот сообщает, что выплаты доступны исключительно в рублях, а механизма конвертации валюты почему-то не существует.

Правоохранители подчеркнули, что ни долларов, ни заработка в действительности тоже нет — все цифры на экране существуют лишь для того, чтобы убедить жертву заплатить «комиссию», пройти «верификацию» или внести очередной платеж.