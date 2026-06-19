Товарооборот государств ЕАЭС и Камбоджи вырос на 34% — глава ЕЭК Сагинтаев

АСТАНА, 19 июн — Sputnik. На полях саммита Россия — АСЕАН встретились председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев и премьер-министр Королевства Камбоджа Хун Манет.
Стороны обсуждали взаимодействия в рамках Меморандума о взаимопонимании между ЕЭК и правительством Камбоджи, а также экономическое сотрудничество.
«Позитивную динамику взаимной торговли между нашими странами подтверждают цифры — с момента подписания Меморандума в 2016 году товарооборот государств ЕАЭС и Камбоджи вырос на 34%. Экспорт стран евразийской “пятерки” в Камбоджу в 2025 году увеличился на 37,8%. Это говорит о возрастающей роли евразийских производителей на камбоджийском рынке», — подчеркнул Бакытжан Сагинтаев.
Также был отмечен высокий потенциал для дальнейшего расширения взаимной торговли за счет диверсификации товарной номенклатуры, совершенствования таможенного администрирования, сближения требований в области стандартизации и сертификации, а также развития логистики.
«Особое значение имеет сотрудничество по линии деловых кругов. Это один из ключевых драйверов нашего торгово-экономического партнерства. Считаем целесообразным продолжить практику проведения бизнес-форумов, в том числе на площадках деловых мероприятий в странах ЕАЭС и Камбодже», — отметил Сагинтаев.
По итогам встречи подтверждена готовность к дальнейшему углублению практического взаимодействия, в том числе в рамках диалога ЕАЭС — АСЕАН.