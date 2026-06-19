Товарооборот государств ЕАЭС и Камбоджи вырос на 34% — глава ЕЭК Сагинтаев

«Позитивную динамику взаимной торговли между нашими странами подтверждают цифры — с момента подписания Меморандума в 2016 году товарооборот государств ЕАЭС и Камбоджи вырос на 34%. Экспорт стран евразийской “пятерки” в Камбоджу в 2025 году увеличился на 37,8%. Это говорит о возрастающей роли евразийских производителей на камбоджийском рынке», — подчеркнул Бакытжан Сагинтаев.