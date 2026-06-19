Последний корабль Арала: что осталось от легендарного кладбища судов

«А его уже нет. Еще два года назад в песках на высушенном дне можно было увидеть то, что осталось от трех кораблей. Сегодня есть только нижняя ржавая часть от одного корабля. В ауле Акбасты, который находится в 270 километрах от Аральска, есть два корабля. Но жители их покрасили, поэтому они никакой ценности для туристов не представляют. Да и везти туристов ради крашеных кораблей в такую даль никто не будет», — отметил Серик Дуйсенбаев.