Улучшена точность работы нейросетей для роботов и дронов

«Авторы предложили метод, основанный на динамической нейронной сети. В отличие от обычных моделей, которые обучаются заранее и затем работают с неизменными параметрами, такая сеть продолжает уточнять свои параметры прямо во время работы системы. По мере поступления новых данных она корректирует внутренние настройки и улучшает прогноз динамики системы», — сообщили ТАСС в вузе.