Диетолог назвала простой продукт, который убьёт голод на полдня

Американский диетолог Даниэль Хендрикс назвала идеальный завтрак, который позволяет дожить до обеда без чувства голода. По её словам, для этого достаточно съесть два яйца в любом виде — варёном, жареном или в виде омлета. Рекомендациями специалистка поделилась на сайте известной американской писательницы и эксперта по домоводству Марты Стюарт.
В двух яйцах содержится около 13 граммов высококачественного белка. Именно это количество, по мнению диетолога, помогает надолго сохранить чувство сытости. Кроме того, употребление белка на завтрак поддерживает мышечную массу, что особенно важно в период похудения.
Хендрикс также отметила, что белки и полезные жиры, входящие в состав яиц, способствуют стабилизации уровня сахара в крови. Это ещё один фактор, продлевающий ощущение сытости до следующего приёма пищи.
Таким образом, простой завтрак из двух яиц, по мнению диетолога, является не только питательным, но и полезным для контроля веса и общего самочувствия.