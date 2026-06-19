Диетолог назвала простой продукт, который убьёт голод на полдня

Американский диетолог Даниэль Хендрикс назвала идеальный завтрак, который позволяет дожить до обеда без чувства голода. По её словам, для этого достаточно съесть два яйца в любом виде — варёном, жареном или в виде омлета. Рекомендациями специалистка поделилась на сайте известной американской писательницы и эксперта по домоводству Марты Стюарт.