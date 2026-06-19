Подготовка к новому учебному году: в Красноярске обновляют здания четырех школ

В Красноярске к новому учебному году обновляют здания четырех школ. Работы ведутся в Гимназии № 13 (бывшая школа № 30), а также школах № 78, № 94 и площадке № 2 комплекса «Покровский» на улице Степана Разина. О ходе модернизации школ рассказал глава Красноярска Сергей Верещагин. В рамках ремонта в зданиях школ меняют устаревшие инженерные сети, обновляют внутреннюю отделку и, при необходимости, обновляют фасады. В последствии все учебные заведения получат новое учебное и технологическое оборудование. Также будут благоустроены прилегающие территории. Финансирование работ ведётся из разных источников: три школы ремонтируют по нацпроекту «Молодёжь и дети», а школу № 78 — за счёт средств краевой субсидии и городского бюджета. На этом модернизация не заканчивается: в ближайшее время начнётся ремонт ещё четырёх школ — № 18, 46, 62 и 85, отметил Сергей Верещагин.