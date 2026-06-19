Социальный фонд перечислил нижегородским медикам 1,42 млрд рублей в 2026 году

С начала года нижегородские медики получили от регионального отделения Социального фонда России больше 1,42 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе областного отделения СФР.
Социальные выплаты в размере от 4,5 до 50 тысяч рублей ежемесячно получают свыше 19 500 работников нижегородского здравоохранения. Размер суммы зависит от категории медика, вида организации, продолжительности отработанного времени.
В частности, врачам, которые оказывают помощь в населенных пунктах с населением не более 50 тысяч человек, перечисляют до 50 тысяч рублей, а среднему медперсоналу — до 30 тысяч рублей. Если работники регионального здравоохранения трудятся в местах, где насчитывается от 50 до 100 тысяч человек, выплата составляет 29 тысяч рублей и 13 тысяч рублей соответственно.
Выплаты назначаются на основании заявлений от учреждений минздрава.
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