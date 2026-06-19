Социальный фонд перечислил нижегородским медикам 1,42 млрд рублей в 2026 году

В частности, врачам, которые оказывают помощь в населенных пунктах с населением не более 50 тысяч человек, перечисляют до 50 тысяч рублей, а среднему медперсоналу — до 30 тысяч рублей. Если работники регионального здравоохранения трудятся в местах, где насчитывается от 50 до 100 тысяч человек, выплата составляет 29 тысяч рублей и 13 тысяч рублей соответственно.