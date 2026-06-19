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Социальный фонд перечислил нижегородским медикам 1,42 млрд рублей в 2026 году

Выплаты ежемесячно получают больше 19,5 тысячи работников здравоохранения.

Источник: Живем в Нижнем

С начала года нижегородские медики получили от регионального отделения Социального фонда России больше 1,42 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе областного отделения СФР.

Социальные выплаты в размере от 4,5 до 50 тысяч рублей ежемесячно получают свыше 19 500 работников нижегородского здравоохранения. Размер суммы зависит от категории медика, вида организации, продолжительности отработанного времени.

В частности, врачам, которые оказывают помощь в населенных пунктах с населением не более 50 тысяч человек, перечисляют до 50 тысяч рублей, а среднему медперсоналу — до 30 тысяч рублей. Если работники регионального здравоохранения трудятся в местах, где насчитывается от 50 до 100 тысяч человек, выплата составляет 29 тысяч рублей и 13 тысяч рублей соответственно.

Выплаты назначаются на основании заявлений от учреждений минздрава.

Ранее мы писали, что 24 тысячи работающих нижегородцев получают пособие по уходу за ребёнком.