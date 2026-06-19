Конфискованные у блогеров Жанабыловых автомобили выставили на торги

Восемь лотов выставлены на электронной торговой площадке. Все автомобили марки Hyundai Elantra, разных цветов, 2025 года выпуска. Они оформлены на ТОО «ZHANA BUSINESS», которую, как сообщалось ранее, контролируют блогеры Жанабыловы.
Блогеры планировали разыграть 10 машин. Для этого участникам нужно было приобрести курс от блогеров. Сейчас автомобили выставлены на торги, которые пройдут 7 июля 2026 года.
В описании указано, что имущество не предлагается государственным юридическим лицам для передачи на их баланс. Однако заявку могут подавать только правоохранительные и специальные государственные органы, а также госорганы, обеспечивающие деятельность президента, политических государственных служащих и депутатов парламента Казахстана.
Между тем статус лотов сейчас значится как «передача и закрепление имущества на балансе государственных юридических лиц». Стартовая цена установлена в 0 тенге. Оценочная стоимость каждого автомобиля составляет 8 395 000 тенге.