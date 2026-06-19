Конфискованные у блогеров Жанабыловых автомобили выставили на торги

В описании указано, что имущество не предлагается государственным юридическим лицам для передачи на их баланс. Однако заявку могут подавать только правоохранительные и специальные государственные органы, а также госорганы, обеспечивающие деятельность президента, политических государственных служащих и депутатов парламента Казахстана.