Мониторинг земель: что изменилось в правилах

использование данных дистанционного зондирования земель для отслеживания изменений землепользования и растительного покрова;мониторинг показателей продуктивности земель (в том числе растительного покрова и биомассы), состояния почв (состояние органического углерода) и деградации;формирование временных рядов данных для оценки тенденций изменения состояния земель (улучшение, ухудшение, стабильное состояние);сбор и анализ полевых данных и наземных наблюдений о состоянии земель, деградации, состоянии почв и растительности;