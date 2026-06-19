«Период стремительного роста»: в Европе рассказали, как обстоит ситуация с беженцами

В 2025 году в ЕС и Великобритании находились 9,59 млн беженцев и лиц, ищущих убежище, что близко к уровню 2024 года (9,58 млн). Этот рост намного скромнее относительно 2022 года. В 2025 году число заявлений о предоставлении убежища уменьшилось до 770 000 с 1,01 миллиона в 2024 и 1,1 миллиона в 2023.