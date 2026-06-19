«Вонь лютая!» — жители юга Волгограда страдают от невыносимого запаха

Это не первые жалобы волгоградцев на невыносимый запах и из Красноармейского, и из других районов города. Ранее в облкомприроды в ответ на запрос vlg.aif.ru по поводу вони в центре Волгограда поясняли: причина в том, что безветренная погода и туман мешают перемещению воздушных масс и рассеиванию запахов.