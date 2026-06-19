«Вонь лютая!» — жители юга Волгограда страдают от невыносимого запаха

Жители Красноармейского района Волгограда пожаловались минувшей ночью: юг города снова накрыла уже хорошо знакомая всем вонь, напоминающая запах сероводорода. Горожане делятся: дышать невозможно, открыть окна, чтобы отдохнуть от жары и подышать ночной прохладой, не получается.
«Особенно мерзкий запах на бульваре Энгельса», — делится один из волгоградцев.
«В районе Заканальной не легче», — возражает его землячка.
«У “Юбилейного” тоже воняет тухлятиной как из канализации», — откликнулись жители другой части района.
«В районе Верхней Сарепты ещё с утра стояла вонь», — подключились к перекличке жители этой территории.
Некоторые волгоградцы предположили: их потихоньку травят. Другие остудили горячие головы: это испарение после дождя от мусорок. Третьи выдвинули свою версию: запах идёт от промышленных отстойников в степи.
«Что вы хотите, в каком районе мы живём? Завод на заводе. Какой тут свежий воздух? На предприятиях работают 90% жителей. Не нравится — переезжайте!» — разразился гневной тирадой один из местных жителей.
Это не первые жалобы волгоградцев на невыносимый запах и из Красноармейского, и из других районов города. Ранее в облкомприроды в ответ на запрос vlg.aif.ru по поводу вони в центре Волгограда поясняли: причина в том, что безветренная погода и туман мешают перемещению воздушных масс и рассеиванию запахов.
Ранее волгоградцы пришли в ужас от массовой гибели рыбы, причину назвал учёный.