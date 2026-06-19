В Музее Мирового океана показали, как идёт реставрация бастиона «Литва» в Калининграде. Кровельные работы выполнены на 80%, а готовность стен составила 75%.
Специалисты восстановили гидроизоляцию и дымоходы. Кроме того, подрядчик освободил оконные проёмы от кирпичной кладки и вскоре приступит к установке окон.
В ходе реконструкции подрядчики столкнулись с тем, что предусмотреть было сложно даже на этапе проектных работ. Например, на участке порохового склада стены практически на полуметровую глубину были разрушены. Для скрытия в советский период бытования бастиона возвели тонкую кирпичную стену, за которой пряталась уже разрушенная старая кладка. Специалисты были вынуждены разобрать относительно новую стену и заняться воссозданием «родной» кирпичной кладки, — рассказали в учреждении.
В музее отметили, что первоочередная задача подрядчика сейчас — защитить здание от влаги, разрушающей историческую кладку. «Именно поэтому на текущем этапе так важно закрыть периметр, организовать отвод дождевой воды и правильно подготовить объект к зимнему периоду», — говорится в сообщении.
Параллельно с реставрационными работами музей готовится к проектированию по приспособлению здания, а инженерный блок занимается вопросами по обустройству инженерных сетей.
К реставрации бастиона «Литва» в Калининграде приступили в июле. Работы выполняет компания «Проектреставрация» из Рязани. По контракту их необходимо было завершить до 30 марта 2026 года. Срок перенесли на август из-за корректировки сметы.
Власти передали историческое сооружение в пользование Музея Мирового океана в 2022 году. Учреждение хочет использовать объект как фондохранилище и включить его в водный маршрут. Там будут хранить и экспонировать лодки народов России и мира. Кроме того, в сооружении планируют разместить мастерскую.
По данным портала Prussia39.ru, бастион «Литва» построили в 1843—1860 годах по проекту военного инженера Эрнста Людвига фон Астера. Комплекс выполнен из красного керамического кирпича и тёсаных гранитных камней.
В 1920-х годах в редюите бастиона размещался цех по производству спортивных лодок. С середины 1930-х помещения бывшей береговой батареи использовали в военных целях. В 2007 году бастион признали объектом культурного наследия регионального значения.
Фото: Музей Мирового океана.