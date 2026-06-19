В Музее Мирового океана показали, как идёт реставрация бастиона «Литва» в Калининграде

В ходе реконструкции подрядчики столкнулись с тем, что предусмотреть было сложно даже на этапе проектных работ. Например, на участке порохового склада стены практически на полуметровую глубину были разрушены. Для скрытия в советский период бытования бастиона возвели тонкую кирпичную стену, за которой пряталась уже разрушенная старая кладка. Специалисты были вынуждены разобрать относительно новую стену и заняться воссозданием «родной» кирпичной кладки, — рассказали в учреждении.