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Петербуржцам рассказали как уменьшить коммунальный платеж

Сэкономить получится, если человек уехал в отпуск больше чем на пять дней подряд.

Источник: Аргументы и факты

В пресс-службе прокуратуры Санкт-Петербурга рассказали, что если вы отсутствовали в квартире больше 5 дней, то есть возможность уменьшить платежи по некоторым услугам (кроме отопления, электро- и газоснабжения общих помещений). Для этого нужно:

— Подать заявление в управляющую компанию или ресурсоснабжающую организацию до отъезда или в течение 30 дней после возвращения.

— Приложить документы, подтверждающие ваше отсутствие — билеты, справка о лечении, документы о командировке, счёт из гостиницы.

Обратите внимание:

• Перерасчёт не сделают, если вы могли установить счётчик, но не сделали этого, или если счётчик неисправен.

• Учитываются только полные дни вашего отсутствия — день отъезда и возвращения не считаются.

• Перерасчёт будет готов в течение пяти рабочих дней, и информация об этом появится в следующем платёжном документе.