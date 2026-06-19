Петербуржцам рассказали как уменьшить коммунальный платеж

В пресс-службе прокуратуры Санкт-Петербурга рассказали, что если вы отсутствовали в квартире больше 5 дней, то есть возможность уменьшить платежи по некоторым услугам (кроме отопления, электро- и газоснабжения общих помещений). Для этого нужно: