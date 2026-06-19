Петербуржцам рассказали как уменьшить коммунальный платеж

В пресс-службе прокуратуры Санкт-Петербурга рассказали, что если вы отсутствовали в квартире больше 5 дней, то есть возможность уменьшить платежи по некоторым услугам (кроме отопления, электро- и газоснабжения общих помещений). Для этого нужно:
— Подать заявление в управляющую компанию или ресурсоснабжающую организацию до отъезда или в течение 30 дней после возвращения.
— Приложить документы, подтверждающие ваше отсутствие — билеты, справка о лечении, документы о командировке, счёт из гостиницы.
Обратите внимание:
• Перерасчёт не сделают, если вы могли установить счётчик, но не сделали этого, или если счётчик неисправен.
• Учитываются только полные дни вашего отсутствия — день отъезда и возвращения не считаются.
• Перерасчёт будет готов в течение пяти рабочих дней, и информация об этом появится в следующем платёжном документе.