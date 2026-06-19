Диетолог Редина рассказала о пользе скумбрии для суставов, сосудов и мозга

Скумбрия — ценный продукт, который может улучшить здоровье и снизить риск некоторых заболеваний. Регулярное употребление этой рыбы помогает уменьшить воспалительные процессы в организме, что особенно полезно для людей, страдающих мигренями, артритами и другими воспалительными заболеваниями суставов. Об этом рассказала диетолог Ольга Редина интернет-изданию «Подмосковье сегодня».
Польза для нервной системы и суставов.
Скумбрия богата омега-3 жирными кислотами, которые способствуют снижению хронического воспаления и поддерживают здоровье суставов. Это особенно важно для людей с артритами, так как омега-3 помогают уменьшить боль и скованность в суставах. Кроме того, эти кислоты необходимы для нормальной работы нервной системы, поэтому скумбрия полезна для тех, кто испытывает высокие умственные нагрузки, например, студентов или пожилых людей. Омега-3 способствуют улучшению памяти, концентрации внимания и когнитивных функций.
Сердечно-сосудистая система.
Скумбрия также полезна для сердца и сосудов. Омега-3 кислоты помогают поддерживать здоровье сосудов, снижают риск развития атеросклероза и улучшают кровообращение. Это особенно важно для людей старше 40 лет, которые находятся в группе риска сердечно-сосудистых заболеваний. Рекомендуется включать жирную морскую рыбу в рацион не реже двух раз в неделю.
Витамин D и другие полезные вещества.
Скумбрия является источником полноценного белка, витамина D, йода, селена и витаминов группы B. Витамин D необходим для поддержания иммунитета и здоровья костей, особенно для жителей России, где недостаток солнечного света может привести к дефициту этого витамина. Йод важен для нормальной работы щитовидной железы, а селен и витамины группы B способствуют общему укреплению организма.
Кому следует быть осторожным.
Однако, несмотря на все полезные свойства, скумбрию нужно употреблять с осторожностью. Людям с заболеваниями печени, желчного пузыря и поджелудочной железы в стадии обострения следует ограничить её потребление. Также стоит избегать чрезмерного употребления копченой скумбрии из-за высокого содержания соли. Лучше выбирать запеченную, отварную или приготовленную на пару рыбу, чтобы получить максимальную пользу для организма.