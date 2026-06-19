Диетолог Редина рассказала о пользе скумбрии для суставов, сосудов и мозга

Скумбрия богата омега-3 жирными кислотами, которые способствуют снижению хронического воспаления и поддерживают здоровье суставов. Это особенно важно для людей с артритами, так как омега-3 помогают уменьшить боль и скованность в суставах. Кроме того, эти кислоты необходимы для нормальной работы нервной системы, поэтому скумбрия полезна для тех, кто испытывает высокие умственные нагрузки, например, студентов или пожилых людей. Омега-3 способствуют улучшению памяти, концентрации внимания и когнитивных функций.