Стала известна дата начала приема документов в вузы Казахстана

Так, из релиза ведомства следует, что:
«Абитуриенты, уже сдавшие ЕНТ и не планирующие участвовать в конкурсе образовательных грантов, могут с 20 июня подавать документы для зачисления на платной основе в выбранные вузы… Прием документов для поступления в вузы продлится до 25 августа».
Претендующим на получение образовательного гранта поступающим напомнили, что прием заявлений на участие в конкурсе грантов будет осуществляться с 13 по 20 июля. В этот период абитуриенты смогут выбрать образовательные программы и высшие учебные заведения, в которых планируют продолжить обучение.
Прием заявлений на участие в конкурсе образовательных грантов осуществляется через приемные комиссии вузов независимо от выбранной организации высшего образования. Для удобства абитуриентов предусмотрена также возможность подачи заявления в онлайн-формате через виртуальные приемные комиссии вузов и портал электронного правительства eGov.
В ведомстве напомнили, что минимальные пороговые баллы для поступления остаются прежними. Так, пороговый балл поступления:
в национальные вузы — 65 баллов, в другие вузы — 50 баллов, по области образования «Педагогические науки» — 75 баллов, по области образования «Здравоохранение» — 70 баллов, по направлению подготовки «Право» — 75 баллов.
При этом по «Истории Казахстана» и двум профильным предметам ЕНТ и (или) творческому экзамену необходимо набрать не менее 5 баллов, а по предметам «Грамотность чтения» и «Математическая грамотность» — не менее 3 баллов.
Как отметили в Миннауки, вузы могут устанавливать свои пороговые баллы по группам образовательных программ.
Обращаем внимание, что по вопросам проведения творческих и специальных экзаменов, особенностей образовательных программ, условий обучения, проживания в общежитиях и другим вопросам, связанным с поступлением, абитуриентам рекомендуется обращаться непосредственно в приемные комиссии интересующих их вузов.
Список обладателей государственных образовательных грантов будет опубликован до 10 августа.