Создан микрофлюидный чип для раннего выявления рака

«Электрохимическая система отличается высокой чувствительностью, позволяя выявлять патологические изменения на ранних стадиях. Система не требует сложного оборудования, может использоваться в стандартных диагностических лабораториях и рассчитана на массовое применение благодаря относительно низкой стоимости и простоте эксплуатации. В ближайшее время устройство выходит на клинические испытания», — отметили в госкорпорации.