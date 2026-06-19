Создан микрофлюидный чип для раннего выявления рака

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Холдинг «Росэл» (входит в госкорпорацию «Ростех») разработал электрохимическую систему «Биосенсор», которая представляет собой микрофлюидное устройство, созданное на базе нанотехнологий. Решение позволяет выявлять в крови биомаркеры на ранней стадии онкологических заболеваний, говорится в сообщении Ростеха.
«Электрохимическая система отличается высокой чувствительностью, позволяя выявлять патологические изменения на ранних стадиях. Система не требует сложного оборудования, может использоваться в стандартных диагностических лабораториях и рассчитана на массовое применение благодаря относительно низкой стоимости и простоте эксплуатации. В ближайшее время устройство выходит на клинические испытания», — отметили в госкорпорации.
«Биосенсор» представляет из себя микрофлюидный чип. Во время диагностики небольшие объемы крови или лимфы проходят через микроканалы устройства, где происходит выявление целевых биомаркеров.