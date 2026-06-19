На Кубани разрабатывают технологию выращивания искусственных нервов

По ее словам, повреждения периферических нервов часто приводят к утрате чувствительности и двигательных функций, а их лечение остается сложной задачей современной медицины. Сегодня основным методом восстановления является пересадка собственного нерва пациента из другой части тела (аутотрансплантанта — прим. ТАСС), однако этот подход связан с рядом ограничений: недостатком донорского материала, дополнительной травмой и риском осложнений.