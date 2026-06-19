В центре Красноярска уберут еще три засохших дерева

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске на улице Кирова уберут еще три сухих дерева на участке от Ленина до Карла Маркса.
Озеленители обследовали деревья в апреле, до начала сокодвижения. Тогда они выглядели здоровыми, однако после распускания листвы стало ясно, что деревья засохли.
Специалисты отмечают, что в этом году похожая ситуация наблюдается не только в Красноярске. Массово «не проснулись» тополя, вязы, сосны и черемуха Маака. Причины этого явления еще предстоит установить.
Вместо убранных деревьев на Кирова должны появиться новые посадки. Сейчас на улице также продолжается благоустройство: подрядчик мостит тротуары, устанавливает бордюры и модернизирует освещение.
Кроме того, на участке прокладывают траншеи под кабели. Провода планируют убрать под землю, а затем установить закладные под новые опоры освещения.