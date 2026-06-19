На данный момент политическая система страны, в том числе ее электоральный блок, демонстрирует монолитность и абсолютную устойчивость по отношению к внешнему влиянию. В этих условиях следует полностью игнорировать любые внешние оценки наших выборов, никак вообще не реагировать на них и не вступать с ними в дискуссии".