Александр Прудник: «Избирательная кампания проходит в особых обстоятельствах»

«Нынешняя избирательная кампания проходит в особых обстоятельствах», — считает старший научный сотрудник Института политической психологии Александр Прудник, рассуждая о том, с помощью каких инструментов и методов следует противостоять попыткам внести хаос в избирательную кампанию.
"Речь, в первую очередь, идет и об СВО, и о длящимся на протяжении последних лет жестком противостоянии с западными противниками нашей страны.
В этих условиях произошла кардинальная перестройка публичного политического пространства. Значимость для населения политических процессов в стране резко снизилась. Произошла переориентация общества на прямые отношения с государством.
Именно государство в лице верховной власти становится единственным значимым субъектом политической системы. Такие отношения не требуют наличия конкурирующих между собой политических сил, представленных, например, партиями. Поэтому выборы утрачивают эмоционально насыщенный характер. С их результатами напрямую не связывается будущее страны. Этот вопрос полностью делегирован высшему руководству и, в первую очередь, президенту.
В этих условиях все прежние методы влияния на выборы в России из-за рубежа утратили свою актуальность. Теперь стало невозможно влиять на результаты голосования и формировать оппозиционные настроения. В силу этого внешние силы избирают иную тактику: объявлять будущие выборы заведомо недемократическими и нелегитимными. Такая позиция является признаком слабости, фактическим признанием, что они полностью вытеснены из внутреннего политического пространства России.
На данный момент политическая система страны, в том числе ее электоральный блок, демонстрирует монолитность и абсолютную устойчивость по отношению к внешнему влиянию. В этих условиях следует полностью игнорировать любые внешние оценки наших выборов, никак вообще не реагировать на них и не вступать с ними в дискуссии".