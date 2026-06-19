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На зебру для Калининградского зоопарка собрали 700 тысяч рублей

Всего нужно накопить порядка 2.5 млн рублей.

На самца зебры для Калининградского зоопарка собрали 700 тысяч рублей — деньги собирают всем миром: экскурсоводы и просто неравнодушные жители нашего города. Об этом рассказала в эфире еженедельного стрима «Дом Советов» директор зоопарка Светлана Соколова.

Сбор денег — инициатива гидов, начался он еще в 2025 году.

«2.5 млн стоила зебра в прошлом году. Сколько будет стоить зебра к тому моменту, когда мы на нее деньги соберем, сказать сложно», — сказала директор и отметила, что для зебр предстоит еще построить подходящий вольер.

Сбир продолжается, в нем могут поучаствовать все желающие.