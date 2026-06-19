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«Не проснулись»: еще несколько деревьев срубят в центре Красноярска

В Красноярске срубят еще три сухих дерева, растущих на улице Кирова на участке от Ленина до Карла Маркса.

В Красноярске срубят еще три сухих дерева на улице Кирова на участке от Ленина до Карла Маркса. Об этом сообщили в управлении дорог и благоустройства.

Озеленители провели обследование деревьев еще в апреле, до начала сокодвижения. Тогда они выглядели здоровыми. Но когда листва начала распускаться, стало очевидно, что деревья засохли.

«Увы, после весны деревья так и “не проснулись”. Вместо снесенных деревьев появятся новые зеленые посадки, за которыми мы будем внимательно следить», — пообещали в УДИБ.

Отмечается, что это не единичный случай: в этом году массово «не проснулись» тополя, вязы, сосны и черемуха Маака не только в Красноярске, но и за его пределами. Озеленителям предстоит выяснить причину этого явления.

Напомним, на улице Кирова продолжается благоустройство — сейчас проводятся работы по мощению тротуаров, установке бордюров и модернизации освещения. Подрядчик прокладывает траншеи под кабели, чтобы убрать все провода под землю и установить закладные под опоры освещения.

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