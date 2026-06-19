В 2026 году в Минусинске на экологичное отопление перевели более 360 домов

В 2026 году в Минусинске и поселке Зелёный Бор Красноярского края на экологичное отопление перевели 368 домов по программе «Чистый воздух». Об этом рассказали в краевом правительстве. Предварительно, экологическая ситуация на юге края улучшается. Первый замминистра края Юлия Гуменюк проинспектировала ход работ.