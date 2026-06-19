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В 2026 году в Минусинске на экологичное отопление перевели более 360 домов

На юге края частный сектор переходит на экологичное отопление.

Источник: Комсомольская правда

В 2026 году в Минусинске и поселке Зелёный Бор Красноярского края на экологичное отопление перевели 368 домов по программе «Чистый воздух». Об этом рассказали в краевом правительстве. Предварительно, экологическая ситуация на юге края улучшается. Первый замминистра края Юлия Гуменюк проинспектировала ход работ.

— Индекс загрязнения сместился с «очень высокого» на «высокий». Концентрация бензапирена заметно снизилась: если раньше показатели достигали 100 ПДК, сейчас они значительно ниже.

За первые два года действия программы современные системы смонтировали в 730 домах Минусинска. В 2026 году новое оснащение получат 630 домов.