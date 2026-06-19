Омская телебашня окрасится в красный цвет на один вечер

Подсветка будет работать с 22:00 до 01:00. Башня окрасится в красный цвет, а на её гранях появятся георгиевские ленты. На медиафасаде высветятся надписи: «День памяти и скорби», «22 июня 1941», «Никто не забыт. Ничто не забыто», «Вечная память героям», «Памяти павших», а также изображения алых гвоздик, свечей и монумента «Родина-мать». Верхняя часть башни будет стилизована под Вечный огонь.