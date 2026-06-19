Завкафедрой журналистики ПГНИУ покидает должность

По словам господина Абашева, это его личное решение, он намерен уступить пост своим ученикам. Елена Власова в 2026 году защитила докторскую диссертацию, ее научным руководителем был Владимир Абашев. С конца мая Елена Власова является исполняющей обязанности заведующего кафедрой. Сам господин Абашев продолжит работу на кафедре в должности профессора.