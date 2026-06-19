Житель Ростовской области предстанет перед судом за теракты на железной дороге

По версии следствия, зимой 2025 года мужчина согласился за вознаграждение поджечь релейный шкаф: получил координаты, приобрёл необходимые материалы и осуществил поджог на станции Зерноград Северо-Кавказской железной дороги. В том же месяце он повторно поджёг другой объект на СКЖД. Свои действия обвиняемый фиксировал на телефон и отправлял записи куратору.