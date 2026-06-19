В Хабаровск привезли культовые портреты Высоцкого, Бродского и Плисецкой

В Хабаровске открылась выставка «Герои своего времени», — сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.
Экспозиция в Дальневосточном художественном музее знакомит зрителей с работами легендарного петербургского фотографа Валерия Плотникова — человека, благодаря которому появились многие знаменитые образы Владимира Высоцкого, Иосифа Бродского, Майи Плисецкой, Иннокентия Смоктуновского, Алисы Фрейндлих и других выдающихся деятелей культуры.
Плотникова называли «придворным фотографом Таганки». Его снимки давно стали частью культурной памяти страны. В отличие от репортажной съёмки, мастер превращал каждый кадр в тщательно продуманную сцену, наполненную символами и деталями. Поэтому его фотографии воспринимаются не просто как портреты, а как законченные художественные произведения.
Как отметила куратор выставки Диана Гурова, фотограф создавал образы, в которых люди оставались такими, какими сами хотели бы войти в историю.
Экспозиция будет работать до 16 августа. Посетители смогут увидеть знаменитую эпоху отечественной культуры через работы автора, которого многие искусствоведы считают одним из главных портретистов второй половины XX века.