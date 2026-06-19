В Хабаровск привезли культовые портреты Высоцкого, Бродского и Плисецкой

Плотникова называли «придворным фотографом Таганки». Его снимки давно стали частью культурной памяти страны. В отличие от репортажной съёмки, мастер превращал каждый кадр в тщательно продуманную сцену, наполненную символами и деталями. Поэтому его фотографии воспринимаются не просто как портреты, а как законченные художественные произведения.