Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровск привезли культовые портреты Высоцкого, Бродского и Плисецкой

В ДВХМ открылась выставка одного из самых известных фотографов советской эпохи.

В Хабаровске открылась выставка «Герои своего времени», — сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.

Экспозиция в Дальневосточном художественном музее знакомит зрителей с работами легендарного петербургского фотографа Валерия Плотникова — человека, благодаря которому появились многие знаменитые образы Владимира Высоцкого, Иосифа Бродского, Майи Плисецкой, Иннокентия Смоктуновского, Алисы Фрейндлих и других выдающихся деятелей культуры.

Плотникова называли «придворным фотографом Таганки». Его снимки давно стали частью культурной памяти страны. В отличие от репортажной съёмки, мастер превращал каждый кадр в тщательно продуманную сцену, наполненную символами и деталями. Поэтому его фотографии воспринимаются не просто как портреты, а как законченные художественные произведения.

Как отметила куратор выставки Диана Гурова, фотограф создавал образы, в которых люди оставались такими, какими сами хотели бы войти в историю.

Экспозиция будет работать до 16 августа. Посетители смогут увидеть знаменитую эпоху отечественной культуры через работы автора, которого многие искусствоведы считают одним из главных портретистов второй половины XX века.

Узнать больше по теме
Майами: город небоскребов, океана и международной торговли
Майами — один из самых известных городов США, расположенный на юго-востоке страны. Этот мегаполис считается важным финансовым, туристическим и транспортным центром. С недавних он пор он приобрел известность и на дипломатическом треке, став площадкой для переговоров с РФ.
Читать дальше