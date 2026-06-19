В аэропорту Перми отменили и задерживают несколько авиарейсов

В число задержанных вылетов вошли: U6 1549 в Анталью — задердка с 03:00 19 июня до 00:35 20 июня, FV 6130 в Сочи — с 05:05 до 14:00, N4 883 в Калининград — с 07:20 до 13:50, FV 6296 в Москву — с 16:00 до 17:15, U6 1559 в Анталью — с 23:40 19 июня до 03:30 20 июня.