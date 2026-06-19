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Итоги волгоградских побед на первенстве ЮФО по гребле

В Ростове-на-Дону на гребном канале «Дон» кипела настоящая водная битва — там.

В Ростове-на-Дону на гребном канале «Дон» кипела настоящая водная битва — там прошло первенство ЮФО по гребле на байдарках и каноэ среди юношей и девушек до 15 и до 17 лет. Более 400 сильнейших спортсменов из Ростовской, Астраханской и Волгоградской областей, Краснодарского края, Республики Крым и Севастополя вышли на старт, чтобы доказать: здесь решают не только техника и скорость, но и характер.

И характер у волгоградцев оказался что надо. Команда не просто боролась — она собирала награды горстями и в итоге поднялась на почётное третье место в общекомандном зачёте. А победителями стали хозяева воды — команда Ростовской области.

Но история на этом не заканчивается. Для волгоградцев это не повод опускать вёсла: впереди — новые волны и новые испытания. Уже в июле этих ребят ждут главные старты — первенство России. И если они будут грести с тем же упорством, что и на ЮФО, там точно будет на что посмотреть.

Александр Веселовский.

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