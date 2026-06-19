Итоги волгоградских побед на первенстве ЮФО по гребле

Но история на этом не заканчивается. Для волгоградцев это не повод опускать вёсла: впереди — новые волны и новые испытания. Уже в июле этих ребят ждут главные старты — первенство России. И если они будут грести с тем же упорством, что и на ЮФО, там точно будет на что посмотреть.