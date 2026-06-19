Пробка из судов на 15 километров образовалась в Астраханской области

Авторы материала отмечают, что из-за этого суда вынуждены простаивать на одном месте почти месяц, а убытки судовладельцев достигают от 513 тысяч до 1,4 миллиона рублей в сутки. В настоящее время в очереди находятся 75 судов: 40 ожидают прохода со стороны моря, еще 35 — в обратном направлении. Два судна уже сели на мель.