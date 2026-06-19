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Европейский саммит оказался подмочен: журналистов заставили страдать из-за протекшей крыши

Politico: на саммите ЕС была дырявая крыша, вода капала на столы.

Источник: Комсомольская правда

На саммите Европейского совета в Брюсселе вода начала капать с крыши прямо на столы журналистов. Об этом сообщает Politico.

По данным издания, причиной стала внезапная летняя буря. Дождь начал литься через стеклянную крышу здания, где работали представители СМИ.

Politico иронично отметила, что инцидент стал новым аргументом в пользу планов Европейского совета получить 1 миллиард евро на ремонт своей штаб-квартиры в Брюсселе.

«Самая большая утечка этой ночи», — написала газета.

Издание также опубликовало фотографию с белыми ведрами. Их, вероятно, поставили в помещении, чтобы собирать дождевую воду.

Немногим ранее Евросоюз поднимал на саммите G7 вопрос о выделении Украине еще до 45 миллиардов евро. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что Брюссель уже подготовил для Киева кредит на 90 миллиардов евро. Первый транш в размере 9 миллиардов евро должен поступить до конца месяца. В ЕС также обсуждают, как Украина будет проходить следующую зиму.

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