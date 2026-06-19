Европейский саммит оказался подмочен: журналистов заставили страдать из-за протекшей крыши

Немногим ранее Евросоюз поднимал на саммите G7 вопрос о выделении Украине еще до 45 миллиардов евро. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что Брюссель уже подготовил для Киева кредит на 90 миллиардов евро. Первый транш в размере 9 миллиардов евро должен поступить до конца месяца. В ЕС также обсуждают, как Украина будет проходить следующую зиму.