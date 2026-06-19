Reuters: Соперники Тегерана встревожены мирным соглашением США с Ираном

До этого в Белом доме проинформировали, что вице-президент США Джей Ди Вэнс принял решение не вылетать в Швейцарию в пятницу, 19 июня. Там он должен был подписать меморандум с Тегераном. Там отметили, что логистика этих переговоров никогда не была простой или предсказуемой.